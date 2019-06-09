كاظم حبيب - دولة من گرگري وانفلات أمني وقضائي في العراق

2019/06/09 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب نحن أمام ظاهرة جديدة وغريبة عن المجتمع البشري المتحضر برزت في السنوات الأخيرة في المجتمع والدولة في العراق، هذه الدولة الهشة وهذه السلطة الفاسدة وهذا المجتمع الذي يعاني من علل كثيرة حتى بات نقد الشاعر العراقي الذي صح عن العهد الملكي، يصح اليوم وأكثر من أي وقت مضى على عهد الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ان سلطت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نظاماً سياسياً طائفياً فاسداً وعدوانياً على المجتمع ال......

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