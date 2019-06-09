العراق يشهد غدا أعلى درجات حرارة لصيف هذا العام

2019/06/09 | 08:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع رئيس المنبئين الجويين الأقدم ومدير البيئة/الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في ​العراق​ محمود عبد اللطيف ان يسجل يوم غد الاثنين 10 حز...

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