الزيدي: محامي اتحاد الكرة سيس شكوانا أمام الكاس طائفياً واعلام الاتحاد غير أخلاقي

2019/06/09 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتهم أمين سر نادي القوة الجوية، وليد الزيدي، وأحد المعترضين على انتخابات اتحاد الكرة العراقي التي جرت العام الماضي، محامي الاتحاد بتسييس شكواهم أمام محكمة الكاس الدولية.

وقال الزيدي لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية، مساء السبت ان "المشتكين في المحكمة قدموا إفاداتهم ومحامي الدفاع قدم لائحة وكانت هناك 3 دعاوى منها الشكوى الجماعية وشكوى لعدنان درجال".وأضاف، ان "محامي الاتحاد وضمن دفوعاته سيس القضايا باتجاه طائفي بان الحكومة شيعية ورئيس الاتحاد من الطائفة الأخرى" مبينا "كان لدينا مترجم فوري وهو الذي ترجم ذلك بالإضافة الى ان عدنان درجال ونشات اكرم يجيدان أيضا اللغة الإنكليزية".وأكد الزيدي "نحن قلنا انها قضية رياضية بحتة ولا شأن لها بالتسيس باتجاه طائفي" مشيراً الى، ان "المشتكين هم عدنان درجال ورشا طالب ووليد الزيدي ويونس محمود".وتابع "انا قلت لقاضي محكمة الكاس ان المكتب التنفيذي للاتحاد الكرة يفسر القوانين حسب الاهواء كما تعامل معنا بدكتاتورية وانتقائية شديدة وانا قدمت للترشيح بتوقيع عضوين" مبينا ان "انتخابات الهيأة والروابط غير شرعية ضمن قواعد الانتخابات واللجان المشرفة غير حيادية وولائهم لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ومحكمة الكاس حيادية ولا تهتم للتصاريح".وأشار الزيدي الى ان "محامي الاتحاد كان في حالة هيسترية وهو ليس خريج قانون" مؤكدا ان "درجال سيقدم الى بغداد بعد 3 أيام وسيكشف عبر وسائل الاعلام جميع تفاصيل القضية".ونوه الى ان "حيدر نجل عدنان درجال ضرب الصحفي {روان} وسمعنا هناك مشكلة كانت بينهما" مبينا ان "{روان} الذي قدم نفسه بصفة مساعد محامي للاتحاد حصلت بينه وبين حيدر درجال مشادة كلامية بعدها تم التصالح لكن لم تصل الى الضرب".وكشف ان "90% من تكلفة المعترضين كانت على عدنان درجال".وأعرب الزيدي عن "استغرابه من بيان اتحاد الكرة بحقي ورأيت انه ليس من المهنية ان ينزل هكذا بيان" مؤكداً ان "إدارة الجوية ترفعت عن الإجابة ولكن أنصح اتحاد الكرة بإعادة النظر في مكتبه الإعلامي كونه غير مهني وغير أخلاقي، وهم يضللون الشارع العراقي".وعن أموال مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والجوية التي الغيت بشغب كبير قال الزيدي ان الجماهير "سيتم تعويضهم في مبارة كلاسيكو في الدوري الممتاز بحسب وزارة الشباب والمتعهد".انتهى

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