ترقب في السودان قبيل دعوة للإضراب العام واعتقالات في صفوف المعارضة بعد مقابلة الرئيس الإثيوبي

2019/06/09 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترقب في السودان قبيل دعوة للإضراب العام واعتقالات في صفوف المعارضة بعد مقابلة الرئيس الإثيوبيدعا قادة الاحتجاج في السودان إلى عصيان مدني الأحد في جميع أنحاء البلاد، بعد اتهامهم للجيش بالمماطلة في نقل السلطة إلى إدارة مدنية.وقال تجمع المهنيين السودانيين المعارض إن "العصيان هو الفعل السلمي القادر على تركيع أعتى ترسانة أسلحة في العالم"، داعيا "العاملين في كل المؤسسات والمرافق في القطاعين الخاص والعام إلى الانخراط في والتمسك الصارم بأدوات العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام اعزازاً لدماء الشهداء وحمايةً لحياة زملائهم ووفاءً لنضالاتهم".وتأتي الدعوة بعد اقتحام مخيم اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم حيث يطالب المتظاهرون بحكم مدني.وقتل عشرات الأشخاص هناك منذ يوم الاثنين.ويقول مسعفون تابعون للمعارضة إن 113 شخصا قتلوا خلال فض الاعتصام يوم الاثنين وفي حملة أمنية أوسع أعقبت ذلك.وتقول الحكومة إن عدد القتلى 61 بينهم ثلاثة من قوات الأمن.في غضون ذلك، قال مصدران في المعارضة السودانية إن اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان اعتقلا في وقت مبكر من يوم السبت بعد فترة وجيزة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي كان يزور البلاد في محاولة للتوسط لحل أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي.ويأتي اعتقال جلاب وأردول بعد ساعات من احتجاز قوات الأمن لمحمد عصمت أحد أعضاء وفد المعارضة بعد لقائه بأبي أحمد.ولم يعلق المجلس العسكري الانتقالي على أنباء الاعتقالات.

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