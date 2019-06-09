واسط: المناطق الترفيهية استقبلت 30 الف شخص خلال العيد

2019/06/09 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الأحد، عن استقبال المناطق الترفيهية بمدينة الكوت اكثر من 30 الف شخص خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الخطط الامنية الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر، سجلت نجاحا كبيرا.قال المياحي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الخطط الامنية الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر، سجلت نجاحا كبيرا، حيث […]

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