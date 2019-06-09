الصحة العالمية: 50% من الأدوية الرئيسية غير متوفرة في العراق

2019/06/09 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت منظمة الصحة العالمية، الأحد، عن عدم توفر 50% من الادوية الرئيسية في العراق، وفيما اشارت إلى أن مشددة بأن النظام الصحي فيه يواجه تحديات تمويل وازمة ادوية مع الحاجة الماسة الى تشريعات للنهوض به، دعت الى تخصيص 10% من الموازنة العامة للقطاع الصحي.وقال ممثل المنظمة في العراق الدكتور ادهم رشاد اسماعيل في […]

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