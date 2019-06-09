2019/06/09 | 08:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشفت منظمة الصحة العالمية، الأحد، عن عدم توفر 50% من الادوية الرئيسية في العراق، وفيما اشارت إلى أن مشددة بأن النظام الصحي فيه يواجه تحديات تمويل وازمة ادوية مع الحاجة الماسة الى تشريعات للنهوض به، دعت الى تخصيص 10% من الموازنة العامة للقطاع الصحي.
وقال ممثل المنظمة في العراق الدكتور ادهم رشاد اسماعيل في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: 50% من الأدوية الرئيسية غير متوفرة في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت منظمة الصحة العالمية، الأحد، عن عدم توفر 50% من الادوية الرئيسية في العراق، وفيما اشارت إلى أن مشددة بأن النظام الصحي فيه يواجه تحديات تمويل وازمة ادوية مع الحاجة الماسة الى تشريعات للنهوض به، دعت الى تخصيص 10% من الموازنة العامة للقطاع الصحي.
وقال ممثل المنظمة في العراق الدكتور ادهم رشاد اسماعيل في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: 50% من الأدوية الرئيسية غير متوفرة في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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