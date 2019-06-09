“بيجي” يزود الأردن بنصف مليون طن من النفط

2019/06/09 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة زواتي، الأحد، أن تزويد الأردن بالنفط الخام العراقي سيكون بمقدار نصف مليون طن من مصفاة بيجي إلى مصفاة بترول الزرقاء.وقالت زواتي في تصريح اوردته صحيفة “البيان” الإماراتية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “تزويد الأردن بالنفط الخام العراقي سيكون بمقدار نصف مليون طن من مصفاة بيجي العراقية إلى […]

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