مقتل جندي سعودي بهجوم يمني مباغت في جيزان

2019/06/09 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام يمنية، الأحد، بأن جنديا سعوديا قتل بهجوم مباغت للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع سعودية شرق جبل النار بمحور جيزان.ونقلت قناة “المسيرة” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر عسكري يمني قوله، إن “مجاهدي الجيش واللجان الشعبية شنوا، مساء امس، هجوما مباغتا على مواقع للعدو شرق جبل النار بمحور جيزان […]

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