تهديدات سياسية وعشائرية لصحافي عراقي.. وصناع الرأي يطالبون بتدخل الرئاسات

2019/06/09 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسود ساحة صناعة الرأي العراقية حالة غضب شديدة من تهديدات مختلفة يتعرض لها احد الصحافيين بشبكة الاعلام العراقي/ مكتب لبنان، على خلفية مهنيته الاعلامية ومواقفه الوطنية الشجاعة تجاه الفاسدين.

مصادر اعلامية، أكدت لـ"اسرار نيوز": ان "الصحفي أمين ناصر، يتعرض إلى تهديد بشتى الأنواع، بمكان عمله في شبكة الإعلام العراقي، واخرى عشائرية، وقضائية".

وبينت: أن تلك التهديدات جاءت على خلفية "تغطيته المميزة لإلقاء القبض على محافظ كركوك نجم الدين كريم السابق، وأمين بغداد نعيم عبعوب، وكذلك رده الشجاع على النائبة هيفاء الأمين بعد وصفها لابناء الجنوب بالمتخلفين في ندوة ببيروت".

وعبرت المصادر عن استيائها الشديد لغياب الالية من الجهات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد لحماية الصحافيين المتعاونين بهذا المجال، مطالبة الرئاسات الثلاث بالتدخل العاجل لحماية الصحافي أمين ناصر.

وتساءت المصادر في الوقت نفسه "كيف تريدون القضاء على الفساد وانتم تطاردون الصحافة بكل ما لديكم من قوة وأموال سحت ونفوذ وفساد؟"

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