الاء السعودي - الولادة بين العالمين العربي والغربي، لِمَ لا يتوجب علينا الوقوع في فخ المقارنة بين هذا وذاك؟

2019/06/09 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الاء_السعودي البارحة، وقعت عيني على صورة تداولها صاحبها على انها ساخرة او مضحكة، ولكنه لم تكن كذلك، بل كانت تعكس ضحالة عقله وسذاجة حكمه ومقارنته، يقارن بها ام أوروبية بكامل رشاقتها وأم عربية سمينة الجسد شاحبة الوجه بعد خروج كليهما من غرفة الولادة، وأرفق تعليقا :"لا اعرف لماذا لا تكن نساؤنا بهذا الجمال حين يخرجن من غرف الولادة لا ان يكن كالأشباح او وجوه الزومبي، انا لن اتزوج كي لا ارتعب من هذا المنظر المريع الذ......

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