عصام الخدير - بيير بورديو و إعادة الإنتاج

2019/06/09 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_الخدير إن بيير بورديو Pierre Bourdieux في سياق نظريته الفذة حول إعادة الإنتاج de la reproduction وخاصة في كتابه الأشهر الأول حول هذه النظرية الثورية (الورثة) les héritiers سواء في حينها في ستينيات القرن الماضي أو لحدود الساعة، و الذي وضعه رفقة باسرون Passron..كان الكتاب بكل عنفوانه ونقديته وجراته في فرنسا لا تزال محافظة ما بعد الحرب العالمية الثانية، مرتبطا بالنسق التعليمي الجامعي الفرنسي خصوصا والتربية......

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