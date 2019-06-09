التربية تنجز تأليف اربعة عناوين منهجية للعام الدراسي المقبل

2019/06/09 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن انجاز تأليف اربعة عناوين منهجية للعام الدراسي المقبل (2019 – 2020).وقال مدير المديرية العامة للمناهج الدراسية بالوزارة مجيد العلاق في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن دائرته “انتهت من تأليف اربعة كتب منهجية لمراحل دراسية مختلفة ستدخل التدريس في العام الدراسي المقبل (2019 – 2020)”، […]

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