المعارضة في السودان تدعو إلى عصيان مدني

2019/06/09 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قادة الحركة الاحتجاجية في السودان إلى عصيان مدني اعتبارًا من اليوم الأحد للضغط على المجلس العسكري المتهم بقمع المتظاهرين. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق

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