امانة بغداد تكشف خططها لاكساء طرق العاصمة

2019/06/09 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت امانة بغداد، الاحد، عن خططها لاكساء طرق العاصمة ضمن خطة 2019، موضحة ان هناك ثلاث خطط او مراحل سيتم بموجبها اكساء طرق العاصمة المعبدة سابقاً والمخدومة غير المعبدة.وقال مدير العلاقات والاعلام في الامانة، حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ /المعلومة/، ان “خطة امانة بغداد تنقسم الى ثلاثة اقسام، حيث يعتمد اولها على […]

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