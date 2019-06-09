مصرع 4 إرهابيين خلال مداهمة بؤرة فى منطقة أبو عيطة بالعريش

2019/06/09 | 08:40

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المستقلةً – القاهرةً – وليد الرمالي

إستمراراً لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء الماضى.فقد رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية إتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات الكائن بمنطقة أبوعيطة بالعريش مأوى لهم..حيث تم مداهمة العقار وجرى تبادل لإطلاق النار..مما أسفر عن مصرع عدد”4″ منهم..



وعثر بحوزتهم على عدد (“3” بندقية آلية، حزام ناسف)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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