هل جاء وزير الخارجية الألماني برسالة أميركية إلى بغداد؟ 

2019/06/09 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد المحلل السياسي عباس العرداوي، الاحد، مجيء وزير الخارجية الالماني (هايكو ماس) برسالة اميركية الى بغداد من اجل التوسط من قبل العراق لتخفيف التوترات بين طهران وواشنطن.وقال العرداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “زيارة (هايكو ماس) الى العراق جاءت بعد زيارة سبقتها من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى المانيا، وتأتي في […]

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