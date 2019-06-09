بعد انضمام هازارد لريال مدريد.. نصيحة ذهبية من كورتوا

2019/06/09 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان ناديا ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي منذ يومين عن توصلهم إلى اتفاق يقضي بانتقال النجم البلجيكي،

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