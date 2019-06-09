اللجنة القانونية تتريث بصرف رواتب موظفي الاولمبية ممن يتقاضون رواتب من جهات أخرى

2019/06/09 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2019، اكرم نعيم عطوان،

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