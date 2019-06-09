2019/06/09 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس دعا قادة الاحتجاج في السودان إلى عصيان مدني، اليوم الأحد، في جميع أنحاء البلاد، بعد اتهامهم للجيش بالمماطلة في نقل السلطة إلى إدارة مدنية.وأعلن تجمع المهنيين السودانيين المعارض، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، “العصيان المدني” اعتبارا من الأحد على ألّا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية بإذاعة “إعلان بيان تسلم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان: الدعوة لإضراب عام “لا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية” وكالة خطوة برس.

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