جونسون يكشف شرطه لدفع فاتورة بريكست

2019/06/09 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذر بوريس جونسون أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة البريطانية المقبلة من أنه سيرفض دفع بلاده فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي، حتى توافق بروكسل على شروط أفضل لبريكست.وقال جونسون لصحيفة “صنداي تايمز” إنه “ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أننا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي […]

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