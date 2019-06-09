الغاء الانتخابات المحلية في البانيا

2019/06/09 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الرئيس الألباني إيلير ميتا، عن إلغاء الانتخابات البلدية المقررة في نهاية يونيو الجاري في قرار رفضه رئيس الوزراء الاشتراكي إدي راما، متمسّكا بالاستحقاق الانتخابي في موعده.وقال ميتا في رسالة نشرتها الرئاسة إن “الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وتقوّض أي إمكانية لفتح مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد […]

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