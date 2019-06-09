لبنان ينفي هبوط طائرة إسرائيلية في بيروت

2019/06/09 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان ينفي هبوط طائرة إسرائيلية في بيروتكذّب رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن أنباء تحدثت عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل في المطار المذكور في العاصمة اللبنانية بيروت.وقال الحسن إن "الطائرة العسكرية الأمريكية التي هبطت في مطار العاصمة بيروت، أقلعت من مدينة الكويت مرورا بالأجواء السعودية والمصرية والقبرصية، ثم حطت في مطار حامات /اللبناني/ وبعده في مطار رفيق الحريري".وأشار إلى أن الطائرة العسكرية الأمريكية "حصلت على إذن هبوط في المطار عبر قنوات دبلوماسية"، وأن "رئاسة المطار قامت بإعادة تسجيلات مسار الطائرة التي لم تأخذ أبدا مسارا من مطار تل أبيب".وكان حساب IntelSky قد نشر صورا تظهر طائرة عسكرية، قال إنها أقلعت من تل أبيب وهبطت في مطار بيروت أمس السبت.

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