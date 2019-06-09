حملة مصرية بالأمم المتحدة ضد انتهاكات قطر لحقوق الإنسان

2019/06/09 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة مصرية بالأمم المتحدة ضد انتهاكات قطر لحقوق الإنسانتشن منظمات حقوقية مصرية حملة انتقادات دولية ضد قطر، بسبب اعتقال مصريين يعملان في قناة "بي إن سبورت" الرياضية منذ سبعة أشهر بدون أسباب.كشفت منظمة حقوقية مصرية، عن اعتقال قطر لمصريين اثنين منذ 7 أشهر بدون تهم، مشيرة إلى أن السلطات في الدوحة لم تعلم ذويهما ولم تسما لهما بانتداب محامي.وقالت المنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، عضو الشبكة الدولية (تحالف) الحقوقية، إن السلطات القطرية اعتقلت علي محمد سالم ووليد عبد العزيز منذ "منذ 7 أشهر وهما الآن رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما".وأضافت المنظمة في بيان لها أن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين ولم تسمح لهما بالتواصل معهم، مشيرة إلى أنها أطلقت نداء دوليا عاجلا للتدخل من أجل الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين الذين لم يتم توجيه أي تهم لهما.وحملت المنظمة السلطات القطرية "كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما وطالبت بعدم تعرضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية".وقالت المنظمة إنها ستقدم مذكرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن اعتقال المصريين.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان (تحالف) شريف عبد الحميد، في تصريحات له، أن الشبكة ستتقدم بمذكرة للمقرر الأممي الخاص بالاختفاء القسري خلال انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 12 يوليو 2019 المقبل.

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