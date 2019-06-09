2019/06/09 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9Pv4b0X0V34

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الثامنة صباحا من قناة دجلة الفضائية 8-6-2019) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الثامنة صباحا من قناة دجلة الفضائية 8-6-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).