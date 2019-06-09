السوداني ينقل هموم المواطنين بشأن الكهرباء لوزيرها الذي وعد بتحسينها في المستقبل القريب

2019/06/09 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل النائب المهندس محمد شياع السوداني هموم المواطنين ومعاناتهم الى وزير الكهرباء لؤي الخطيب الأسبوع الجاري مشيرا الى انه قد بحث موضوع الكهرباء وتجهيزها معززا بارقام وافكار مستمدة مباشرة من المواطنين في مختلف المناطق.

وذكر السوداني ان الوزير الخطيب اكد أن إجراءات الوزارة جادة في معالجة الاختناقات الحاصلة في عملية التوزيع من خلال تشكيل لجنة فنية خاصة مُنحت صلاحيات مالية وإدارية واسعة وقد عملت طيلة المدة الماضية على معالجة اسباب الاختناقات في بغداد وستنهي اعمالها خلال اربعة اسابيع او اقل وسيشهد تجهيز الطاقة الكهربائية استقرار واضحا في محافظة بغداد وضواحيها ، مبينا ان الوزير ذكر ان المشكلة الاساس في شبكة التوزيع وليست في الانتاج إذ تمكنت الوزارة مؤخرا من زيادة في إنتاج الكهرباء مقدارها ٣٥٠٠ ميگا واط خلال ستة الاشهر الماضية.

ونبه السوداني على تأكيد الوزير ان عقد الوزارة مع شركة (سيمنس) الالمانية قد دخل حيز التنفيذ العملي في مرحلته الاولى إذ تم توقيع عقود الحزمة الاولى بمبلغ ٧٠٠ مليون دولار والتي تتضمن أضافة طاقة انتاجية مقدارها (١٣٠٠) ميغا واط للمنظومة الوطنية خلال المدة الزمنية القريبة من اجل استقرار التجهيز ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء مستقبلا فضلا على تنفيذ محطات ثانوية بحدود ٣٠ محطة وخطوط نقل وتوزيع.

واشار السوداني الى طلب وزير الكهرباء لؤي الخطيب في مساعدة الوزارة في نشر ثقافة الوعي باهمية ترشيد استهلاك الكهرباء ناهيك عن الالتزام بدفع اجور استهلاكها لما للاموال من اهمية في عمليات الصيانة وشراء قطع الغيار لديمومة المنظومة الكهربائية.

وبدوره يدعو النائب المهندس محمد شياع السوداني المواطنين الى ضرورة التعاون في مسألة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية تحديدا في فصل الصيف وكذلك يؤكد ضرورة الالتزام بدفع فواتير الكهرباء لديمومتها والمعلوم ان الدول كلها تعمل على وفق نظام جباية استهلاك الطاقة الكهربائية والخدمات الاخرى لان هذه الاموال ضرورية لادامة العمل واستمراريته.

هذا وقد جرى استعراض لبعض الشكاوى والاستفسارات التي حملها النائب عن المواطنين من اجل عرضها على الوزير وتم خلال اللقاء الاتفاق على مواصلة التواصل بين الوزارة والمواطنين عبر القنوات المختلفة من اجل تعزيز عمل الوزارة ولتكون قريبة من هموم المواطنين.

وختاما اثنى النائب على جهود ملاكات الوزارة وادارتها في ما تبذله من جهود متواصلة في تأمين خدمة تزويد المواطن بحاجته من الكهرباء.

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