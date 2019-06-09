لبنان تبين حقيقة أرز مسرطن الى اراضيها

2019/06/09 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس، الأحد، صحة الخبر المتداول عن دخول شحنة أرز هندي مسرطن ومشبع بالمبيدات إلى الأسواق، مؤكداً أن الشحنة التي تبلغ زنتها 23 طناً من الأرز لا تزال في مرفأ طرابلس.وقال اللقيس في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “الفحوصات المخبرية الملزمة بموجب قرار جديد دخل حيز التنفيذ منذ 13 مارس/ […]

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