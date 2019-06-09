2019/06/09 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال مايكل غوف، وزير البيئة، وأحد المرشحين لزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بأنه يشعر بـ “الندم العميق” لتعاطيه مخدر الكوكايين قبل أكثر من 20 عاما.جاءت تصريحات غوف لصحيفة ديلي ميل البريطانية حيث قال إنه تعاطى المخدر في عدة “مناسبات إجتماعية” عندما كان يعمل كصحفي.وقال غوف إنه يعتقد بأن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرشح لزعامة الحزب الحاكم في بريطانيا يعترف بتعاطي الكوكايين وكالة خطوة برس.

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