آلان وودز - الدسائس الألمانية - البلشفية طريق الثورة

2019/06/09 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز البلشفية طريق الثورةالفصل الخامس: سنوات الحربالدسائس الألمانيةترجمة: هيئة تحرير موقع ماركسي ألكسندر بارفوس يساري سابق ومغامر انتقل إلى معسكر الاشتراكية الشوفينية، وافتتح ما أسماه "معهد دراسة الآثار الاجتماعية للحرب"، في كوبنهاغن، كأداة لاستقطاب الثوريين الروس من أجل التعاون مع الألمان.وبسبب الفقر والإحباط سقط الكثيرون في الفخ./ صورة: Arbejderbevæ-;-gelse......

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