أفنان القاسم - أمريكا حبيبتي!

2019/06/09 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم عندما يكونُ لَوْنُ المَطَرِ أزرقْعندما يكونُ ضَوْءُ القَمَرِ أحمقْعندما يكونُ خَوْخُ السَّحَرِ أخرقْأمريكا!عندما يكونُ مُرُّ اللوزِ أروعْعندما يكونُ ذُلُّ الجوزِ أبدعْعندما يكونُ كُلُّ الفوزِ أفظعْأمريكا!عندما يكونُ عِنَبُ الندمِ أبيضْعندما يكونُ ذَهَبُ العدمِ أسودْعندما يكونُ كَلَبُ القدمِ أضعفْأمريكا!عندما يكونُ دُولارُ الوق......

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