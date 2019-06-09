2019/06/09 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس على الرغم من أن المغنية البربادوسية ريانا لم تصدر ألبوما غنائيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، فمن الواضح أن عملها الجاد في مشاريعها الأخرى يؤتي ثماره.وبحسب قائمة فوربس السنوية لأثرياء العالم، فإن ريانا هي الأغنى عالميا بين الموسيقيات.وتمتلك ريانا ثروة تقدّر بنحو 600 مليون دولار جنت معظمها من مجموعتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريانا تتصدر قائمة أغنى الموسيقيات في العالم وكالة خطوة برس.

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