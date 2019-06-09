تعرف على تفاصيل الحالة المطرية غرب البلاد وأسبابها

2019/06/09 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الأحد، ان استمرار هطول زخات من الأمطار في مناطق عدة من البلاد يعد حدثا نادرا ولا يتكرر لسنوات.

وقال عطيه، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 9 حزيران 2019، إنه "منذ يومين مضت وحتى هذا أمس تشهد اجزاء من مدينة الانبار اضافه الى سوريا ولبنان والاردن هطول زخات من الامطار بشكل يومي وعشوائي، ويعتبر هذا حدث نادر ولا يتكرر لسنوات لكنه ليس غريبا، ولكن استمرارها المتوقع بشكل متقطع لغاية نهاية الشهر الحالي تقريبا يعتبر من المفاجئات".

وأوضح ان "سبب هذه الزخات من الأمطار هو تمركز كتلة باردة عليا ( ارتفاع 5 كم ) على الشام وغرب تركيا تنجذب اليها تيارات غربية مدارية رطبه ووجود منخفض حراري على السطح ساهمت في احداث فوارق حرارية بين السطح والعلو قد سبب نشاط بالسحب الركامية على طول خط التيار المداري العلوي المار بغرب السعودية مرورا بالاردن ".

وأضاف ان "التكونات الرعدية تستمر في الانبار واجزاء من الموصل والشام، حيث تتركز الأمطار اليوم الأحد، على سوريا التي ستشهد امطارا غزيرة اضافة الى هطول زخات من الامطار في الانبار واجزاء من الموصل" .

وأشار إلى ان الحالة المطرية تنتهي فجر يوم الثلاثاء المقبل.

من جهة ثانية بين عطيه، ان مناطق مطربة في الكويت ويعقوب آباد في الباكستان وحي الحسين بالصرة، سجلت ظهر امس أعلى درجات الحرارة المسجلة حول العالم .

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