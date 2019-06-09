المعارضة في السودان تدعو إلى عصيان مدني 

2019/06/09 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا قادة الحركة الاحتجاجية في السودان إلى عصيان مدني اعتبارًا من اليوم الأحد للضغط على المجلس العسكري المتهم بقمع المتظاهرين.وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، أمس السبت العصيان المدني اعتبارًا من الأحد على أن لا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية بإعلان “بيان تسلم السلطة” عبر التلفزيون السوداني.ويأتي هذا […]

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