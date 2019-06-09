2019/06/09 | 09:28

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سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عدة عمليات هجومية بطائرات قاصف2K على مطار جيزان

نفذ سلاح الجو اليمني المسير، اليوم الأحد، عدة عمليات هجومية بعدد من

طائرات قاصف2K على مطار جيزان الدولي جنوب السعودية.وأكد مصدر في سلاح الجو المسير أن الهجمات الجوية على مطار جيزان

استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على

اليمن مضيفا أن عملية الاستهداف نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق.وأشار المصدر إلى أن هذه الهجمات تأتي بعد أن حولت دول العدوان المطار

إلى قاعدة عسكرية للعدوان على اليمن.ونفذ سلاح الجو المسير في 26 مايو الماضي هجوماً بطائرة قاصف 2 K

مستهدفا مرابض الطائرات الحربية في المطار نفسه.

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