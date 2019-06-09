بالصور.. المتجاوزون يعتدون على

2019/06/09 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن تعرض كوادرها لاعتداء خلال ازالة التجاوزات جنوب بغداد.

الامانة بينت تعرض كوادرها في قاطع بلدية الرشيد لاعتداء من قبل المتجاوزين اثناء قيام الدائرة بحملة ليلية لازالة التجاوزات عن شارع بغداد بابل بالاضافة الى تعرض احدى الاليات لإطلاق نار ما تطلب نقل الموظف المصاب الى المستشفى لتلقي العناية الطبية وتسيير الجناة الى الجهات المختصة مع الاستمرار بالحملة التي تضمنت ازالة الكثير من التجاوزات المتمثلة بالاكشاك والسقائف وعربات الخضار والفواكه وغيرها من التجاوزات.

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