“بالصور”.. نزوح العشرات من مناطقهم بسبب احتراق المحاصيل الزراعية غرب الموصل

2019/06/09 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق نزح العشرات من اهالي قرى، (ام الخباري وخازوكة والساير) الواقعة غرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى، بسبب وصول النيران إلى منازلهم، بعد احتراق عشرات الدوانم من المحاصيل الزراعية.

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