بالصور.. تعرض كوادر ازالت تجاوزات جنوب بغداد لاطلاق نار

2019/06/09 | 09:32

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم-متابعة

أفادت صحيفة Extra Bladet، بأن محكمة في كوبنهاغن، حكمت بالسجن 4 سنوات لعراقي في الدنمارك يهرب الاموال ويتاجر بالحشيشة.

وذكرت الصحيفة، ان محكمة جرائم غسيل الأموال في كوبنهاغن، أصدرت قراراً بالسجن على المتهم (عباس محمد باقر) لمد

بغداد اليوم- متابعة

اعتقلت السلطات في مدينة لنكولن بولاية نبراسكا الأميركية، رجلا بتهمة محاولة إدخال مخدرات إلى أحد السجون في المدينة بواسطة طائرة مسيرة صغيرة.

وقالت السلطات إن "روبرت كينسر (37 عاما) متهم بمحاولة إدخال نحو 17 غر

بغداد اليوم- البصرة

حذر فنيو التبريد في محافظة البصرة، من اجهزة تكييف ذات مناشئ رديئة دخلت البلاد دون ان تخضع للفحص تتسبب بحرائق بعد ان تنفجر بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية خصوصا في المحافظة.

وقال الفني المتخصص في صيانة أجهزة

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