النصر: مؤتمر الدعوة سيحدد مستقبل تحالفنا مع دولة القانون

2019/06/09 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، الاحد، حصول اندماج مابين تحالفي النصر ودولة القانون في الوقت الراهن، موضحا ان الاجتماع المقبل لحزب الدعوة سيتضح من خلاله مستقبل التحالفين.وقال الدفاعي في تصريح لـ /المعلومة/، انه “لا يوجد اي توجه في الوقت الراهن على دخول دولة القانون وائتلاف النصر بقائمة واحدة في انتخابات مجالس […]

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