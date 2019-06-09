المشروع الجديد لتعليم الدين الإسلامي في ألمانيا يواجه احتجاجات

2019/06/09 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه المشروع الجدید لتعلیم الدین الإسلامي الذي قدّمته الحکومة المحلیة في ولاية “نوردراین فستفالن” معارضة من قبل عدد من النواب المسلمین.حيث أن عدداً من القسیسین المسیحیین وممثلي الجمعیات الإسلامیة في ولاية “نوردراین فستفالن” إجتمعوا لمناقشة تعلیم الدین الإسلامي في ما یقارب 250 مدرسة علی مستوی الولایة.ودعت الجمعيات الإسلامية إلى فترة دائمة للتعليم …

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