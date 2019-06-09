إنطلاق الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان

2019/06/09 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توجه الناخبون في جمهورية كازاخستان، الأحد، إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري على خلفية استقالة الرئيس الأول البلاد، نور سلطان نزارباييف، من منصبه في آذار الماضي، بعد أن حكم البلاد منذ نيلها استقلالا جراء تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991.وفي الوقت الذي يخوض فيه سباق الرئاسة سبعة مرشحين، يعد […]

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