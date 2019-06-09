2019/06/09 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي غرائب اللا معقول في الواقع العراقي...من الفاعل ومن المفعول؟.الحلقة الثانية الصرخة.وأنا أشرع في كتابة هذه المقالة أعرف تماما ما ينتظرني من كلام ومواقف قد تصل إلى حد التكفير والقتل (التصفية الجسدية) ولكن مما أثق به الآن أننا نحتاج إلى من ينكأ الجراح المزمنة لعلنا نصرخ مرة واحدة ويستيقظ الإنسان في داخلنا، الإنسان الذي قتلته رغبة الكاهن وإرادته في أن يجعل منا قطيع من الأغنام التي لا تفهم سوى......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - غرائب اللا معقول في الواقع العراقي... من الفاعل ومن المفعول؟. الحلقة الثانية الصرخة.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - غرائب اللا معقول في الواقع العراقي... من الفاعل ومن المفعول؟. الحلقة الثانية الصرخة.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).