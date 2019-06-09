2019/06/09 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي يوم الاحد 5 أيار الساعة 16:40 بعد الظهر رن الهاتف المحمول في منزل خميس زايدة وايقظه من النوم.الرقم المتصل كان مخفي، الصوت الآخر على الخط سأل: هل أتحدث مع خميس زايدة؟ أنت تتحدث مع الشباك الاسرائيلي، امام بيتك توجد مدرسة، هل يوجد أحد في المدرسة في هذه الاثناء؟ زايدة اجاب بأنه في هذا الوقت لا يوجد احد في المدرسة.وفي نفس ذاك اليوم، اليوم الاول من شهر رمضان، لم تكن دراسة في غزة بسبب القصف الاسرائ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جدعون ليفي - -صرخة من غزة-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جدعون ليفي - -صرخة من غزة-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).