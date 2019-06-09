في البصرة.. تهديدات تطال

2019/06/09 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ناشطون على الانترنت، صوراً اظهرت تهديدات تلقتها السلطات الامنية وكذلك "مول شنشل" بضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية في البصرة.

ولم يصدر حتى الان أي توضيح من الشرطة ولا مول شنشل.

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