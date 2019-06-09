التربية تعلن عن تأليف أربعة كتب منهجية للعام الدراسي المقبل

2019/06/09 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن اتمامها تــألــيــف أربــعــة عــنــاويــن مـنـهـجـيـة لــلــعــام الـــدراســـي المــقــبــل 2019 -2020.وقـــال مـديـر المــديــريــة الـعـامـة لـلـمـنـاهـج الــدراســيــة فــي الـــوزارة مجيد الـــعـــلاق بــتــصــريــح صحفي، ان "دائرته انتهت من تأليف اربــعــة كـتـب مـنـهـجـيـة لمــراحــل دراسـيـة مـخـتـلـفـة سـتـدخـل الـتـدريـس فــي الـعـام الدراسي المقبل منوها بانه تم توزيع المناهج المؤلفة مجددا بين العلمية والإنسانية".

وأضاف، ان "الكتب المؤلفة هـي الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، والحاسوب لمـرحـلـة الاول المــتــوســط، والــحــاســوب واللغة العربية لمرحلة الـرابـع الاعــدادي".

وأشار الى، ان المناهج أنجزت من خلال اللجان المـخـتـصـة بـالمـنـاهـج حـيـث اعــدت ضمن السياقات العالمية المعمول بها في مجال المـنـاهـج الـدراسـيـة، مـنـوهـا بــأن المـنـاهـج الـجـديـدة ألـفـت اعـتـمـادا عـلـى الـرصـانـة وبما يعكس التوجهات المتبعة لتحديثها لتكون ركيزة اساسية من ركائز العملية التعليمية.



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