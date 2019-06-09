الإندبندنت: السعودية تسعى لاعدام مراهق اعتقلته عندما كان عمره 13 عاما

2019/06/09 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الأحد، مقالا للصحفي توم دينيس يتناول فيه ملف حقوق الإنسان في السعودية تحت عنوان “السعودية تسعى لإعدام مراهق اعتقلته عندما كان عمره 13 عاما”.ويشير دينيس إلى المراهق مرتجى قريريص، الذي يبلغ من العمر حاليا 18 عاما، قضى آخر 5 أعوام منها رهن الاعتقال، موضحا أن نشطاء حقوق الإنسان يحذرون […]

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