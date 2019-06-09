2019/06/09 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن تعرض كوادرها لاعتداء خلال إزالة التجاوزات جنوبي العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” ان “كوادرها في قاطع بلدية الرشيد تعرضت لاعتداء من قبل المتجاوزين أثناء قيام الدائرة بحملة ليلية لازالة التجاوزات عن شارع بغداد بابل بالاضافة الى تعرض احدى الاليات لإطلاق نار ما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تعلن تعرض كوادرها لاعتداء خلال إزالة التجاوزات جنوبي العاصمة وكالة خطوة برس.

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