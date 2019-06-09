2019/06/09 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الأحد، عن تعرض كوادرها لاعتداء خلال ازالة التجاوزات جنوبب بغداد.وذكرت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “كوادرها في قاطع بلدية الرشيد تعرضت لاعتداء من قبل المتجاوزين اثناء قيام الدائرة بحملة ليلية لازالة التجاوزات عن شارع بغداد بابل”.وأكد البيان “تعرض احدى الاليات لإطلاق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض كوادر الأمانة لاعتداءات خلال إزالتهم تجاوزات في العاصمة وكالة خطوة برس.

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