التربية تعلن عن انجاز تأليف اربعة عناوين منهجية للعام الدراسي المقبل

2019/06/09 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن انجاز تأليف اربعة عناوين منهجية للعام الدراسي المقبل (2019 – 2020).



وقال مدير المديرية العامة للمناهج الدراسية

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