خطة لإكساء شوارع بغداد

2019/06/09 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أمانة بغداد ، اليوم الأحد ، عن خططها لإكساء طرق العاصمة ضمن خطة 2019 ، موضحة أن هناك ثلاث خطط أو مراحل سيتم بموجبها إكساء طرق العاصمة المعبدة سابقاً والمخدومة غير المعبدة.وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة ، حكيم عبد الزهرة في تصريح لـه ، إن “خطة أمانة بغداد تنقسم إلى ثلاثة أقسام …

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