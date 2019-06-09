الكويت تخشى من التنامي السكاني وتدعو لتنويع مصادر الدخل

2019/06/09 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، الأحد، إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، مشيرة إلى أن لا يمكن ان تستمر فكرة الدولة الريعية في ظل تنامي التعداد السكاني.وقالت العقيل في تصريح اوردته صحيفة “الراي” الكويتية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “في ظل تنامي التعداد السكاني والتوسع العمراني ونمو المجتمع، […]

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