ناسا تعلن عن رحلة للفضاء لمدة شهر بـ 58 مليون دولار

2019/06/09 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أنها ستفتح محطة الفضاء الدولية أمام المواطنين العاديين بثمن باهظ.وذكرت ناسا، أنها ” ستوفر رحلتين بتمويل خاص إلى المحطة سنويا، مدة كل منهما 30 يوما، وقد تكون الرحلة الأولى في عام 2020، حيث سيتعين على المسافرين الخاصين أن يدفعوا أولا ما يقدر بـ 58 مليون دولار أمريكي أي […]

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